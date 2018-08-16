  • الخميس 16 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
دعم مصر

«دعم مصر» يتراجع عن فكرة التحول لحزب سياسي

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر المقاصة

البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات

قرار صادم من الحكومة لأصحاب المعاشات

المواجهات في غزة

إسرائيل توافق على هدنة من 6 بنود مع "حماس"

أحمد دومة

تفاصيل جديدة حول اعتداء الـ«دواعش» على «دومة»

الاضاحى

كيف تختار الأضحية السليمة؟.. بيطريون يقدمون الطريقة الأفضل

البنك المركزي

انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى فى 8 سنوات

أردوغان وترامب

أمريكا تُصعد ضد تركيا بسبب القس المعتقل

أردوغان وبوتين

4 دول كبرى تعلن مساندة «أردوغان»

زواج عرفى

اعتراض أزهري على توثيق «الزواج العرفي»

تحت إشراف مصري

إسرائيل توافق على هدنة من 6 بنود مع "حماس"

آخر الأخبار

المواجهات في غزة
المواجهات في غزة

الأناضول ـ محمد عبدالرحمن

أخبار متعلقة
#

رسميًا.. عودة الجماهير للمدرجات أول سبتمبر

#

«فتح» تتجه لقبول المصالحة المصرية مع «حماس»

#

مصر تقصف شبكات الاتصالات الإسرائيلية

#

أول مؤتمر دولي يجمع إسرائيل وإيران وسوريا‎

إسرائيل

حماس

فلسطين

غزة

كشف الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" وافق على هدنة من 6 بنود مع حركة "حماس"، ستطبق تدريجيا خلال الفترة المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن الهدنة، التي تشرف عليها مصر ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيوكلاي ميلادينوف، دخلت حيز التنفيذ بعد أن فتحت إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" التجاري (أمس الأربعاء) مع غزة، ووسّعت مساحة الصيد هذا الأسبوع.

وأوضحت الصحيفة، بحسب وكالة "الأناضول"، عن 3 مسؤولين إسرائيلين لم تسمّهم، أن البنود الستة تتضمن أولا وقفا شاملا لإطلاق النار، وثانيا فتح المعابر وتوسيع مساحة الصيد، وكلاهما تم تحقيقهما حتى الآن، لافتة إلى أن البنود الأخرى سيتم تنفيذها وفق حالة الهدوء واستمرارها.

وتتضمن البنود الأخرى إدخال مواد طبية ومساعدات إنسانية، العمل على إجراء ترتيبات خاصة لحل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين بغزة، إعادة تأهيل البنية التحتية لغزة بتمويل أجنبي، ومن ثم إجراء محادثات حول قضيتي المطار والميناء.

وأشارت إلى أن الموافقة على قضيتي الجنود والمطار والميناء ليست نهائية، وإنما ستتم مناقشتها في وقت لاحق، في حال نفذت البنود الأخرى.

ونهاية يوليو الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن خطة مصرية للتهدئة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، بالتعاون مع ميلادينوف.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر وميلادينوف، يبذلان جهودًا كبيرة برفقة عدد من الدول العربية، لإنهاء العنف في القطاع.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

اشتباك ثقافي بين ليبراليي السعودية ومصر !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

كيف لعبت الفروق الشخصية لصالح أردوغان ؟

فراج إسماعيل

ضرورة الالتزام بالسن المقررة شرعاً في الأضاحي

د. عبد الآخر حماد

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال
» أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي
» وفد من الفصائل الفلسطينية يغادر غزة متجهًا إلى القاهرة
» البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض
» السودان يشكر مصر على إرسال قافلة مساعدات
» «كوبر» يقود أوزبكستان للفوز على قطر 6-0
» موعد قمة الأهلي والترجي والقناة الناقلة
» نجم مانشستر سيتي يطير إلى برشلونة
» «كارتيرون»: سأهزم الترجي بتونس.. وهدفي التتويج بدوري الأبطال
» «كاسونجو» يقود هجوم الزمالك أمام المقاصة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:57 ص

  • فجر

    03:56

  • شروق

    05:26

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:42

  • عشاء

    20:12

من الى
الطب البيطري ينفي انتشار الحمى القلاعية بالغربية
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر