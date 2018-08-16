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تأجيل الدراسة بصفي أولى ابتدائي ورياض الأطفال

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تلاميذ رياض الأطفال
تلاميذ رياض الأطفال

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التعليم

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دراسة

أكد أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تأجيل الدراسة بمرحلتي رياض الاأطفال والصف الأول الابتدائي لـ 22 سبتمبر.

وأوضح "خيري"، في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن تأجيل الدراسة جاء استجابة من المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لنداءات وطلبات أولياء الأمور لتأجيل الدراسة أسوة بباقي المراحل التعليمية في المدارس.

 وقال خيري، إن المجلس ما زال في حالة انعقاد ويناقش عددا من القرارات المتعلقة المهمة التى تخص العام الدراسي الجديد والاستعدادات له والمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أنه فور انتهاء اجتماع المجلس سيتم إعلان ما تم مناقشته بكل شفافية للرأى العام.


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