انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى فى 8 سنوات

16 أغسطس 2018 - 08:34 م

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، انخفاض معدل البطالة خلال الربع الثانى من عام 2018 إلى 9.9%، ليسجل أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010.

وقال "المركزى" إن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى الربع الثانى من عام 2018 استقر عند 5.4%، مقارنة بالربع السابق، والذى جاء مدعومًا بشكل أساسى بصافى الطلب الخارجى والاستثمارات المحلية.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزى المصـرى فى اجتماعهـا مساء اليـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.