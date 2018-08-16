قيادي سلفي يتحدى "فنان الإخوان": أين الجماعة من سخريتك

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الشيخ سامح عبدالحميد، الداعية السلفي
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الإخوان

سماح عبدالحميد

عبدالله الشريف

طالب القيادي السلفي سامح عبد الحميد حمودة، الفنان عبد الله الشريف بعمل فيديو يسجل من خلاله مواقف الإخوان وإبراز التناقضات المخالفة عندهم للعقيدة، بحسب وصفه.

وكتب القيادي السلفي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك: "عبد الله الشريف شغال تقطيع في الجماعات والأفراد، طب مفيش مقطع يتيم يسجله عن مواقف الإخوان ومأثورات قادتهم المخالفة للعقيدة والأخلاق، بل المنافية للعقل والمنطق، وسيل التناقضات والأكاذيب والخيانات ووو.. ، يعمل فيديو صُغنن عن واحدة من أسوأ الجماعات البشرية".

وقد نشبت مؤخرا معركة تكسير عظام "سلفية – سلفية" بسبب حلقة الفنان السلفي عبد الله الشريف الأخيرة والتي حملت اسم "جامية بالمكسرات" والتي انتقد خلالها فتاوي الخروج عن الحاكم وخص بالذكر التيار الجامي والمدخلي.

وكان الفنان عبد الله الشريف قد نشر حلقة جديدة مؤخرا على موقع "يوتيوب" بعنوان "جامية بالمكسرات" للرد على فتوى الخروج على الحاكم.

من جانبهم ردَّ تلاميذ القطب السلفي محمد سعيد رسلان، بفيديو يفند كلام الشريف  بعنوان "كشف كذب المجرم الإخواني عبد الله الشريف على الشيخ رسلان".


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