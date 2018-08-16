» أول تعليق لـ«راموس» بعد خسارة السوبر الأوروبي

أمير سعد
حرص سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد والمنتخب الإسبانى، على توجيه رسالة إلى جماهير الملكى بعد السقوط أمام أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4/2، مساء أمس، الثلاثاء، في بطولة كأس السوبر الأوروبي.
وكتب «راموس» على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «نتعلم شيئا ما من كل هزيمة، سنجعل هذا الشعار يفوز مرة أخرى. هلا مدريد، أمس واليوم وغداً وللأبد».
يذكر أنه من المقرر أن يفتتح ريال مدريد مشواره فى الموسم الجديد للدوري الإسبانى، بمواجهة خيتافى، المقرر لها مساء الأحد المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو".
Cada derrota nos enseña algo que debemos aprender. Volveremos a ganar con este escudo, que nadie lo dude. #HalaMadrid ayer, hoy, mañana y siempre.— Sergio Ramos (@SergioRamos) 16 أغسطس 2018
We learn something from every defeat. We will make this badge win again.#HalaMadrid yesterday, today, tomorrow and forever. pic.twitter.com/JlOzICxohX
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