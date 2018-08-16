» البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

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قرار جديد من «المركزي» بشأن أسعار الفائدة

البنك المركزي

الإقراض

أسعار الفائدة

الايداع

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، مساء اليوم، الإبقاء علي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوي 16.75% و17.75% على الترتيب، والإبقاء أيضاً على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى 17.25%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%.

وقال "المركزي" في بيان له مساء اليوم، إن اللجنة اتخذت قرارها في ضوء انخفاض المعدل السنوي للتضخم للشهر الـ12 على التوالي ليسجل 8.5% في يوليو الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.

وأضاف "المركزي" أن اللجنة مستمرة في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.


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