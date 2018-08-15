«السيسي» يصدر 6 قوانين جديدة

15 أغسطس 2018 - 07:39 م

نشرت الجريدة الرسمية مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مجموعة قوانين، منها قانون رقم 169 لسنة 2018 في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير في الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمرو أفندي التابعة لها ومؤسسة التمويل الدولية، وقانون رقم 171 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وقانون رقم 172 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

شاهد العدد من هنا