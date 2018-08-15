» رسميًا.. هاني رمزي مدربًا مساعدًا في جهاز المنتخب

15 أغسطس 2018 - 07:08 م

أكد سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه قرر تعيين هاني رمزي مدربا مساعدا للمنتخب الوطني في جهاز خافيير اجيري .

جاء اختيار رمزى بسبب خبرته التدريبية الكبيرة بعد توليه مهمة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب المحليين، إلى جانب عدد من الأندية بالدورى، مثل إنبى والاتحاد السكندرى فضلا عن إتقانه لكثر من لغة وخبرته فى التعامل مع المدربين الأجانب بعد رحلة الاحتراف الطويلة فى ألمانيا.

وقرر المجلس استمرار كلا من أحمد ناجي كمدرب لحراس المرمى، في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، وإيهاب لهيطة مديرًا للمنتخب، ومحمد أبو العلا طبيبا، ومحمد صلاح مدير إداري للفريق القومي.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن منذ أيام التعاقد مع المكسيكي أجيري لمدة 4 سنوات كمديرًا فنيًا للفراعنة خلفا للأرجنتيني هيكتور كوبر.