رئيس هيئة السكة الحديد فى زيارة لورش العباسية استعدادًا لعيد الأضحى

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سكة حديد

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اشرف رسلان

قام المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، بزيارة مفاجئة صباح اليوم إلى ورش العباسية لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بالورش وذلك ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة الورش لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة من الوحدات المتحركة والسكك ونظم الإشارات وتحسين نظم الحماية ورفع كفاءة السكك؛ لرفع مستوى أداء الخدمة المقدمة لجمهور المسافرين.

وأشار رئيس الهيئة فى بيان له، إلى أن الورش مزودة بأحدث الماكينات CNC التى تعمل بالتحكم الرقمى بالكمبيوتر وهى الورشة الوحيدة على مستوى الشرق الأوسط المتخصصة فى إنتاج مفاتيح السكك والتحاويل اللازمة لأعمال تجديد وصيانة الخطوط الحديدية للسكة الحديد ومترو الأنفاق وكذا لتقاطعات وتشكيل الفلنكات بالإضافة إلى وجود قسم متخصص لتدريب الأفراد على صيانة كبارى السكة الحديد على مستوى الجمهورية ويقوم القسم بعمل الصيانة اللازمة.

وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام العاملين خلال المرحلة المقبلة الالتزام بمعايير الجودة والسلامة ضمن خطة الهيئة فى الارتقاء بالعنصر البشرى بهدف تأهيل وإعداد الكوادر الفنية بأسلوب علمى ممنهج لضمان جودة وسلامة التشغيل.

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