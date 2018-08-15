القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة من المتطوعين

15 أغسطس 2018 - 03:05 م

أعلن الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 25 أغسطس الجاري.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أشرف عبد الباري، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، اليوم الأربعاء.

وأكد فيه "عبد الباري"، على الشروط والفئات المطلوبة للتطوع وهي كالآتي:

1- الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها (الأزهرية / المهنية / الرياضية) بمجموع 60% كحد أدنى.

2- الحاصلون على دبلوم الثانوي الصناعي ودبلوم صنايع كول ودبلوم التلمذة الصناعية نظام الثلاث سنوات بمجموع 60% كحد أدنى في التخصصات الآتية:

أ‌- شعبة الكهرباء بجميع تخصصاتها.

د- شعبة الزخرفة، والشعبة المعدنية، الحديد المشغول واللحام، الأثاث المعدنى واللحام، الألوميتال والكريتال.

و- تخصصات أخرى: التبريد والتكييف- الإلكترونيات والكمبيوتر- لاسلكى – حاسبات آلية.

وعن شروط الالتحاق للتطوع، فيجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك والسمعة، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، وأن يكون لائقا طبيا ويجتاز جميع الاختبارات المحددة للقبول، على ألا يقل سن المتطوع عن 15 عام ولا يزيد عن 25 عام عند الالتحاق في 28 / 7 / 2019 ويشترط موافقة ولي الأمر لمن هو أقل من 18 سنة وألا يقل الحد الأدنى للقبول عن 60% من إجمالي درجات المؤهل الدراسى إعدادية ودبلوم.

وبالنسبة للفئات المطلوبة للإدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، يقبل الحاصلون على الإعدادية العامة وما يعادلها / راسبي الإعدادية / الحاصلين على الشهادة الابتدائية / الملمين بالقراءة والكتابة على أن يكونوا من قاطني محافظات أسوان / قنا والمناطق الصحراوية المحيطة بهما.

المستندات المطلوبة عند التقدم:

"صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسى على أن يقدم الأصل عند الالتحاق – شهادة الميلاد مميكنة حديثة الإصدار – صورة بطاقة الرقم القومى في حالة بلوغ الشاب 16 سنة – صورة الموقف التجنيدى لمن حل عليه الدور للتجنيد – صحيفة الحالة الجنائية + صورة منها – 8 صورة فوتوغرافية حديثة 4x 6 ألوان – صورة بطاقة الرقم القومى للوالد والولدة أو ولى الأمر– بيان القيد العائلي للوالد مميكن حديث الإصدار + صورة منه".