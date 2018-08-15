محرز : 35 مليون جنيه لتطوير الحدائق على مستوى المحافظات

15 أغسطس 2018 - 03:02 م

تفقدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، حديقة الأسماك بالزمالك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك

وقالت محرز خلال زيارتها فى تصريحات صحفية، إن الحديقة شهدت تطويرًا في إطار خطة وزارة الزراعة لتطوير الحدائق على مستوى الجمهورية حيث خصصت الدولة 35 مليون جنيه لهذا الغرض

وأضافت أن هناك أنشطة اجتماعية ايجابية تستضيفها الحديقة مثل حفلات أعياد الميلاد والتصوير الفوتوغرافى التذكارى للأفراح وإقامة المعارض والمهرجانات.

ومن ناحيته قال أياتي رجب مدير حديقة الأسماك إن أعمال التطوير بالحديقة شملت تطوير المعمل البحثى التطبيقى بحديقة الأسماك بإعادة تشغيل عدد 4 وحدات إنتاجية (صوب التربية والتحضين لأسماك البلطى النيلى والمبروك) بطاقة كاملة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة لها.

كما أنه ولأول مرة يسمح للسادة الزائرين خاصة الأطفال بالتفاعل الإيجابى بتغذية ومشاهدة الأسماك أثناء تغذيتها داخل الصوب، فضلاً عن عرض عدد 9 أحواض لأسماك الزينة من البيئات المصرية والأفريقية ونهر الأمازون وجنوب شرق آسيا داخل ممر 9 بالجبلاية.