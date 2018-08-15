كرمان : صباحكم علمانية

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قالت توكل الصحفية اليمنية ، والحاصلة علي جائزة نوبل للسلام إنه لا حل إلا في قيام الدولة العلمانية الديمقراطية.

وأضافت في تدوينة مصغرة علي حسابها علي تويتر أن الدولة العلمانية الديمقراطية هي الحل العلمانية للتخلص من الكهنوت والديمقراطية ، وللتخلص من القيصر.. صباحكم علمانية وديمقراطية قادمتين لاريب فيهما.

وطالب أحد المغردين كرمان بأن بالديمقراطية و حرية ممارسة الدين

، لأن  العلمانية بحسب زعمه تعني في دولنا حرية نشر  الإلحاد و حرية محاربة الاسلام و التضييق عليه ..من فضلك  نادي بالديمقراطيه و اتركي الشعب اللي اكثر من 90? مسلمين يقرروا.

وغرد حساب أبو ناصر: " من قال لك ان العلمانية تعني خلع الحجاب ؟ على الرغم من معارضتي لتوكل الا ان ماقالته هو الصح للوطن العربي والإسلامي ان اراد العيش مثل بقية خلق الله .. نحمدلله ان هناك من عاد لتأييد ما قلناه من سنوات . .العلمانية هي الحل"


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