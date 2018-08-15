السكة الحديد تصرف مستحقات 75 ألف عامل تزامنًا مع عيد الأضحى

15 أغسطس 2018 - 02:43 م

كشفت النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، عن أنها ستصرف مستحقات العاملين بالهيئة وشركاتها البالغ عددهم 75 ألف عامل دفعة واحدة، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بجميع طوائف التشغيل غدًا الخميس، والتي تشمل الأجور الأساسية والبدلات والحوافز والمنحة التي قررها رئيس الهيئة المهندس أشرف رسلان بواقع 750 جنيهًا لكل عامل.

وقال عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية إن رئيس الهيئة أكد خلال اجتماعه مع مجلس إدارة النقابة على المشاركة في الزيارات الميدانية المفاجئة لمواقع العمل، والتي بدأها رئيس الهيئة بالورش المركزية بالشرابية والمنيا وبني سويف.

وأضاف أن رئيس الهيئة قرر تشكيل لجان فنية بالمحطات وبمشاركة اللجان النقابية لمتابعة سير القطارات أيام عيد الأضحى المبارك وتوفير خدمات للركاب.