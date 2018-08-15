"زايد" توجه بتدريب أطباء القلب والكلى لرفع كفاءتهم

15 أغسطس 2018 - 02:31 م

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، مدير مستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى الدكتور أحمد عطا، بمتابعة شكوى المرضى، وبشكل خاص فى بزيادة المستلزمات الطبية بوحدة الغسيل الكلوى، وتوفير كل الرعاية الطبية لهم، كما شددت على تطبيق كل معايير مكافحة العدوي طبقاً للمعايير الدولية بالوحدة حرصًا على صحة وسلامة المرضى.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان فى بيان له، أن الوزيرة بدأت زيارتها بتفقد مركز الغسيل الكلوى بالمستشفى والذى يحتوي على 21 ماكينة غسيل كلوي، ويجري 70 جلسة يومياً بواقع 1750 جلسة شهريأ، وحرصت على المرور على كل المرضى .

وذكر مجاهد أن وزيرة الصحة عقب تفقدها وحدة الغسيل الكلوي، عقدت اجتماعاً بأطباء مركز الغسيل الكلوي، ووجهت بتدريبهم بمركز “غنيم للكلي” لرفع كفاءتهم العملية عن طريق ابرام بروتوكول تعاون بين المركز والتامين الصحى، بما يعود بالإيجاب على مصلحة المرضى، كما وجهت بضرورة التدريب الطبى المستمر للأطباء بالمستشفى، وخاصة تدريبهم على كتابة الابحاث العلمية وتحليل الإحصائيات والبيانات، مؤكدة أن ملف التعليم الطبى للأطباء على رأس أولوياتها.

وتابع أن وزيرة الصحة عقدت اجتماعاً أخر مع أطباء جراحات وقسطرة القلب، حيث تحتوى المستشفى عدد 2 جهاز قسطرة للقلب وتجري من 25 لـ30 عملية يومياً، ووجهت بابرام بروتوكول تعاون أخر لتدريب أطباء المستشفى بمستشفى “وادى النيل” بين المستشفى والتامين الصحى، لرفع كفاءتهم وبما سيساهم فى تطوير المستشفى فى هذا التخصص الهام، وراجعت وزيرة الصحة قوائم انتظار المرضى بالمستشفى، وشددت على توفير كافة المستلزمات والمتطلبات لزيادة عدد العمليات بالمستشفى لانهاء قوائم الانتظار وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.