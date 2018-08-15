زعيم الحركة القومية : تسليم القس مقابل جولن

15 أغسطس 2018 - 02:16 م

قال زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي إنه يمكن الحديث عن تسليم القس الأمريكي أندرو برانسون، حال إعادة الخائن المقيم في بنسلفانيا (فتح الله جولن)، وبذلك يحصل البلدان على مبتغاهما.

يأتي هذا عقب رفض محكمة تركية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون من إقامته الجبرية، رغم الأزمة التي اندلعت بين واشنطن وأنقرة نتيجة اعتقاله.

كان مسئول في البيت الأبيض، أكد في تصريحات صحفية أن الولايات المتحدة حذرت تركيا من أنها ستفرض عليها المزيد من الضغوط الاقتصادية، إذا رفضت إطلاق سراح برانسون، لافتا إلي أن يستمر الضغط سوف إذا لم نحصل على نتائج.

وأكد المسئول الأمريكي أن هذه الرسالة الصارمة جاءت خلال اجتماع جون بولتون، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، سراً، مع السفير التركي سردار كيليغ، بشأن قضية القس، حيث حذره بولتون من أن الولايات المتحدة لن تقدم أي تنازلات، بحسب رويترز.