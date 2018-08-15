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التضامن تجرد 200 ألف أسرة من الدعم النقدى التضامنى

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والى
والى

وكالات : حنان حمدتو

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فرغلى: وزيرة التضامن سببت احتقان 9 ملايين أسرة

أعلنت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة طورت منظومة المعاش فمنذ عام 2014 وعدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي كان 1.8 مليون أسرة، والآن أصبح عددهم 1.6 مليون، حيث تم خروج ما يقرب من 200 ألف أسرة من الدعم النقدى “الضمان” بسبب حالات الوفاة بالإضافة إلى تشغيل البعض منهم.

وأكدت القباج فى بيان لها، أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أيضًا وصل إلى 2 مليون و250 ألف أسرة، لافتة إلى أن برنامج فرصة يهدف إلى توفير فرص عمل للفئات المستهدفة سواء بعض الأسر التي تم رفضها من برنامج تكافل وكرامة بسبب عدم الاستحقاق لكنها تحتاج إلى العمل، كما يتم إتاحة فرص للتأهيل للفئات القادرة على العمل فى المجتمعات المستهدفة وتوظيف قدرتها على أعمال منتجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لوزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى، للإعلان عن 70 ألف فرصة عمل ضمن برنامج “فرصة” للتشغيل وتوقيع بروتوكولات تعاون بين الوزارة وعدد من شركات القطاع الخاص .

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