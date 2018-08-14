  • الأربعاء 15 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:41 ص
بحث متقدم
زوجة ضحية قرنية مستشفى قصر العينى

مفاجأة مدوية بواقعة سرقة القرنية بالقصر العيني

ترك آل الشيخ ومدحت شلبي

تركي آل الشيخ يحرج مدحت شلبي على الهواء

رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية

فضيحة كبرى تلاحق رئيس جهاز المخابرات الألمانية

مصنع مغلق

أكثر من 4 آلاف مصنع مغلق.. ونائب يطالب بإعادة تشغيلها

فيلم البريء

السينما تكشف المستور: فساد وانتهاكات

السبسي

عالم أزهري يرد على الرئيس التونسي

خبير أمني يكشف أسباب انتشار الشائعات في مصر

مقترح بتشكيل «كيان» للرد على الشائعات

الدولار والجنيه

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار

ثعابين

4 أشهر مصيف للثعابين.. و«العض مجاني»

خالد الجندي

«خالد الجندي»: رجال الجيش والشرطة ليسوا بشرًا مثلنا

لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

البيت الأبيض ينفي توتر علاقة كبير موظفيه مع ترامب

#

موظف بالبيت الأبيض يصف ترامب بـ"الأحمق"

#

كبير موظفي البيت الأبيض ينعت ترامب بـ"الأحمق"

#

البرعي: لهذا لا نتكلم كما كنا أيام "مرسي"

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هجومه على مساعدته السابقة في البيت الأبيض، وصاحبة كتاب "المعتوه: مشاهدة من بيت ترمب الأبيض" أوماروسا نيومان حيث وصفها بالكلبة.
وقال ترمب في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" موجها كلامه لنيومان "عندما تقرر أن تمنح فرصة لمخبولة بتوظيفها بالبيت الأبيض فأعتقد بأن الأمر لم ينجح، وما قام به ككبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي بطرد هذه الكلبة هو أمر جيد".
وكان ترمب قد وصف نيومان أمس الإثنين عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر بـ "الحمقاء"، وأن "طردها كان للمرة الأخيرة".
وأضاف "سبق أن طردت (نيومان) لثلاث مرات، وتوسلت لي (من أجل) وظيفة"، وقال إنها "توسلته والدموع في عينها".
وتابع ترمب هجومه على مساعدته السابقة بالقول: "الموظفون في البيت الأبيض يكرهونها، فقد كانت شريرة وليست ذكية" وفق تعبيره.
وتعتزم نيومان مساعدة ترمب السابقة لشؤون الاتصالات في البيت الأبيض، عرض كتابها الجديد كاملاً اليوم الثلاثاء، والتي تشكك فيه بقواه العقلية، وذلك وفق بعض وسائل الإعلام الأمريكية التي نشرت مقتطفات من الكتاب.
وأوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الكتاب تضمن حديثا لنيومان عن رؤيتها ترمب وهو "يبتلع وثيقة رسمية سرية"، في سياق تشكيكها في قواه العقلية.
كما يعرض الكتاب مزاعم حول ترمب باستخدامه إهانات عنصرية خلال تقديمه لبرنامج المسابقات "ذا أبرينتس"، كما زعمت أيضاً أن العلاقة بين ترمب وزوجته، ميلانيا ترمب سيئة، وأنها تتطلع للتقدم بطلب الطلاق منه.
من جهته يتهم البيت الأبيض نيومان بتلفيق قصص، بهدف جذب انتباه وسائل الإعلام، وبيع كتابها.
وكانت "نيومان، أقيلت صيف العام الماضي، على إثر خلافات حادة مع ترمب، على خلفية الأحداث التي عرفتها مدينة "شارلوتسفيل" بولاية فرجينيا، بين اليمين المتطرف ومناهضي العنصرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

مبادرة الإخوان للمصالحة في طبعتها المعدلة !

جمال سلطان

يا حلمنا الموجوع.. من المرور ممنوع!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد.. أغرب ما فعاله "ميدو" عندما التقى "رونالدينيو"
» قصة مثيرة لناشط إيراني دخل السجن بسبب صورة
» لهذا السبب وصف ترمب موظفة البيت الأبيض بـ "الكلبة"
» «صحة النواب»: تقديم حوافز لمن ينجب طفلين فقط
» «أردوغان» يعلن مقاطعة منتجات أمريكية
» بالفيديو والصور.. عشيرة من الجن تحرق المنازل بأسيوط
» «الصحة» توضح مصير طبيب بتر العضو الذكري لطفل
» فيديو.. ملكة زرار عن حلا شيحة: خلعت ستر الله عنها
» هكذا رد الوزراء الإسرائيليون على لقاء السيسي ونتنياهو
» الدولار يرتفع لأعلى مستوى في 15 شهرًا
» خلاف في البرلمان الليبي يتحول إلى اشتباك مسلح

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:55 ص

  • فجر

    03:55

  • شروق

    05:25

  • ظهر

    12:04

  • عصر

    15:42

  • مغرب

    18:43

  • عشاء

    20:13

من الى
فيلم البريء
ثعابين
المواقف العشوائية بالشرقية.. «سمك لبن تمر هندي»
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية