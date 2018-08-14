14 أغسطس 2018 - 09:47 م

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في غزة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعتزم، فتح معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوبي القطاع، غدا الأربعاء.

وقالت الإدارة، في بيان مقتضب صدر، اليوم الثلاثاء، إنّ "السلطات الإسرائيلية ستستأنف عمل معبر كرم أبو سالم التجاري، غدًا، بشكل طبيعي كما كان في السابق ".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أن إسرائيل تعتزم إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، غدًا الأربعاء، حال استمرار الهدوء عبر الحدود.

وفي 9 يوليو الماضي، قررت إسرائيل إغلاق معبر "كرم أبو سالم"، وهو المعبر الوحيد للبضائع إلى قطاع غزة.

وهدفت إسرائيل من قرار الإغلاق سابقا، إلى الضغط على الفلسطينيين لوقف الطائرات الورقية الحارقة، لكنها أبقته مفتوحا أمام البضائع "الإنسانية".

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات "العودة"، نهاية مارس الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.

وتفرض إسرائيل حصارا بريا وبحريا على قطاع غزة منذ فوز حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالانتخابات البرلمانية عام 2006، وشددته عقب سيطرة الحركة على القطاع كليا عام 2007.



