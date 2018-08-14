» «صحة النواب»: تقديم حوافز لمن ينجب طفلين فقط

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قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتقدم بمشروع قانون ومعه 60 عضوًا آخرين، بخصوص النمو السكاني، وسيتم تقديم حوافز لمن ينجب طفلين فقط.

وأضاف "العماري"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، أن القانون سيخضع للحوار من المجتمع المدني، والجهة الدينية، والإعلام، والحكومة بوزاراتها مثل الصحة والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن "الحوافز ستكون مادية أو معنوية، أو ترقية في الوظائف".

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه "لن نتطرق للحوافز السلبية، لأنها غير دستورية، ويجب تكاتف الإعلام ورجال الدين للقضاء على المشكلة السكانية التي تعد عمود كل المشاكل".



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