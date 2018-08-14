«راموس» يرد على «كلوب» بشأن تعمده إصابة «صلاح»

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راموس

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اصابة صلاح

قال قائد ريال مدريد، سيرجيو راموس، إنه لم يتعمد إصابة محمد صلاح، نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، في نهائي دوري أبطال أوروبا في مايو الماضي في كييف.

وقال "راموس" خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة أتلتيكو مدريد الجار اللدود في السوبر الأوروبي في تالين في إستونيا، يوم الأربعاء، "لن أردَّ على ما قاله (كلوب) لأن ذلك رأيه، وقد أعطيت رأيي في الأمر من قبل، وربما أمسك صلاح بذراعي أولًا".

وأضاف قائد ريال مدريد: "لا يمكن أن أتعمد إيذاء اللاعب.. وربما كان كلوب يبرر خسارته، لكن يجب عليه أن يعتني بلاعبيه ويركز عليهم، ويتركنا وشأننا.. ورغم ذلك لقد صوّت له كأفضل مدرب".



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