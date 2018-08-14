السبب الحقيقي لانفصال معز مسعود وشيري عادل

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مقربة من الفنانة شيري عادل أسباب انفصالها عن الداعية معز مسعود الذي تم أمس .
وكشفت المصادر أن الفنانة شيري عادل تلقت عرضًا تمثيليا يتضمن قيامها ببطولة فيلم غنائي رفقة الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني إلا أن معز مسعود رفض مناقشة هذا العرض جملة وتفصيلًا ، مما جعل الطرفان يتفقان على الانفصال بكل هدوء لاختلاف وجهات النظر "حسب الدستور".
وأكد المصدر السابق أن موكل عن الفنانة شيري عادل ذهب مع معز مسعود لإنهاء إجراءات الطلاق ، مؤكدًا أن شيري ستعلن في صفحتها عبر "فيس بوك" خبر الانفصال.
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