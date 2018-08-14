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البنك المركزي يعلن إجازة البنوك في عيد الأضحى

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أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام، اعتبارًا من الاثنين الموافق 20 أغسطس، حتى الخميس الموافق 23 من الشهر ذاته، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويستأنف العمل في البنوك، حسب بيان للبنك المركزي، مساء الاثنين، الأحد الموافق 26 أغسطس.

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