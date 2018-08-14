البنك المركزي يعلن إجازة البنوك في عيد الأضحى

14 أغسطس 2018 - 04:44 ص

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك لمدة 4 أيام، اعتبارًا من الاثنين الموافق 20 أغسطس، حتى الخميس الموافق 23 من الشهر ذاته، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

