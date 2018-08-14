عبد الله جول: ترامب يمثل تهديدا عالميا

14 أغسطس 2018 - 01:24 ص

قال الرئيس التركي السابق، عبد الله جول، يوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمثل تهديدا عالميا، بسياساته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ.



وكتب غل على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، يقول: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يكتب تغريدات مخجلة بخصوص تركيا، يمثل تهديدا عالميا، بسياساته وأقواله التي لا تعترف بأي قيم أو مبادئ، منذ أول يوم لترشحه للرئاسة".



وأضاف: "على جميع دول العالم التعاون لمواجهة هذا التهديد، من أجل السلام والتجارة".



والجمعة الماضي ضاعف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم والصلب التركية، بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بشأن اتهامات تتعلق بالإرهاب.



ورد الرئيس التركي بأن بلاده لا ترضخ بالتهديدات ومستعدة لجميع الاحتمالات الاقتصادية، مشددا على أن خطوة ترامب تضر بالمصالح الأمريكية.

