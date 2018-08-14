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البيت الأبيض: ترامب يراقب وضع تركيا «عن كثب»

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أعلن كيفن هاسيت المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تراقب الوضع المالي في تركيا «عن كثب».
ووفقا لوكالة «رويترز»، يأتي هذا في أعقاب التراجع الحاد للعملة التركية مقابل الدولار خلال الأيام الأخيرة.
وأضاف هاسيت الذي يشغل منصب رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض «نراقب الوضع عن كثب. وزير الخزانة ستيفن منوتشين يراقبه عن كثب.»
وأوضح أن قرار ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب التركي ليس سوى «جزء ضئيل ضئيل» من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.
وأشار هاسيت إلى أن هذا يعني أن تراجع العملة 40 بالمئة هو مؤشر على أن العديد من العوامل الأساسية للاقتصاد التركي لا تعمل على النحو الصحيح.

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