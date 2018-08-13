"السيسي" يعزي أمير الكويت في وفاة شقيقته

13 أغسطس 2018 - 11:57 م

تلقى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مساء يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيته في وفاة شقيقته الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح.



وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الرئيس السيسي أعرب، خلال الاتصال الهاتفي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح، سائلا المولى تعالي أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

