ترامب شخص غريب الأطوار ويصعب التعامل معه

13 أغسطس 2018 - 11:16 م

جدد رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد انتقاده للرئيس الأميركي دونالد ترامب قائلا إنه من الصعب التعامل معه، ووصفه بأنه يغير رأيه خلال 24 ساعة، ومن الصعب التعامل مع أي شخص "آراؤه متذبذبة".



وأضاف مهاتير في حوار مع وكالة أسوشيتد برس الأميركية اليوم الاثنين أنه "لا توجد حتى الآن مؤشرات تدفعني لتغيير وجهة نظري في الرئيس الأميركي"، حيث سبق أن وصفه في مقابلة سابقة مع الوكالة بأنه "رجل غريب الأطوار".



وتابع رئيس الوزراء الماليزي أنه رغم ذلك فإن بلاده ستواصل الترحيب بالاستثمار الأميركي، خاصة في قطاعات التكنولوجيا، ووعد بإعفاءات ضريبية وحوافز أخرى.



وعلى صعيد آخر، أدان مهاتير ممارسات ميانمار مع أقلية الروهينغا المسلمة، وأعرب عن خيبة أمله في زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي.

