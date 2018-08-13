  • الإثنين 13 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:36 م
بحث متقدم
ليفربول

بالفيديو.. مشجعو ليفربول يتطاولون على «صلاح»

أحمد رفاعي

«ملك الكوتشينة»يرفض الظهور مع أحمد موسى:«مابحبوش»

سد النهضة

تعيين مدير جديد لمشروع سد النهضة

معمل تحليل الغاز

مصر تُقيم ثاني أكبر معمل لتحليل «الغاز» في العالم

انتحاري مسطرد

تفاصيل التحقيقات مع خلية «كنيسة مسطرد»

وزيرة الصحة

إدراج 6 أنواع حشيش صناعي بجدول المخدرات

الدكتورة نعمت شفيق عميدة جامعة لندن للاقتصاد

مصرية تقترب من رئاسة البنك المركزي البريطاني

خضروات

حقيقة حظر 7 دول استيراد محاصيل مصرية

تركي آل شيخ

تعرف على مفاجأة «تركي آل الشيخ» للجمهور

الزمالك

مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك

السفير البريطاني يرد على«هنيدي»:«فكك من التحوير ده»

الصفحة الأخيرة

السفير البريطاني بمصر
السفير البريطاني بمصر

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

سفير بريطانيا يفكر فى لعب الكرة بجوار "صلاح"

#

تعليقات القراء على مقالات الإخوان

#

"الوزراء" يكشف مصادر تمويل الحكومة لبرنامجها الاقتصادي

#

بالفيديو.. السفير البريطانى يوزع التمر على الصائمين في الشارع

مصر

السفير البريطاني

محمد هنيدي

وجه الفنان محمد هنيدي، سؤالًا للسفير البريطاني بمصر جون كاسن، ليضعه في اختبار مدى معرفة «مصريته»، وذلك في إطار من الضحك والسخرية.

وقال «هنيدي» عبر صفحته على «تويتر» موجهًا حديثه للسفير البريطاني :« بما انك جبت مصر من شرقها لغربها اكتر من المصريين. عايزين نشوف درجة مصريتك.. تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم.. "فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين، "

ليرد عليه «كاسن» :« فكك من التحوير ده يا @OfficialHenedy    هما قالولك بقالي كام سنة في مصر؟».

وحاز تعليق السفير البريطاني على إعجاب وسخرية متابعيه المصريين، الذين وصفه بعضهم بأنه من «إمبابه» نظرًا لمعرفته الجيدة بالمصطلحات الشعبية الدارجة بمصر.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

قدرات وروافد صمود تركيا أمام الحرب الاقتصادية

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

الدولار يموت أيضا

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «ترامب» يتهم مساعدته بإقامة علاقة جنسية مع جميع الموظفين
» مهاجم الأهلي يقترب من الانتقال للزمالك
» فتاة تلقي نفسها تحت عجلات المترو
» السعودية تُقدم إجازة عيد الأضحى
» السفير البريطاني يرد على«هنيدي»:«فكك من التحوير ده»
» 11 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتي اليوم
» السوبر الأوروبي.. قائمة الريال لمباراة أتليتكو مدريد
» صحف بريطانية: لهذا السبب نحب «صلاح»
» تجديد حبس 3 متهمين بالانضمام لداعش 45 يومًا
» رسالة مؤثرة من «شاكيرا» لمدافع برشلونة
» مد أجل الحكم على "صفوت الشريف" ونجليه فى الكسب غير المشروع

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:45 م

  • فجر

    03:53

  • شروق

    05:24

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:45

  • عشاء

    20:15

من الى
أئمة الأزهر
ثلاجات المنوفية
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح