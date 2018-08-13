» السفير البريطاني يرد على«هنيدي»:«فكك من التحوير ده»

13 أغسطس 2018 - 05:46 م

وجه الفنان محمد هنيدي، سؤالًا للسفير البريطاني بمصر جون كاسن، ليضعه في اختبار مدى معرفة «مصريته»، وذلك في إطار من الضحك والسخرية.

وقال «هنيدي» عبر صفحته على «تويتر» موجهًا حديثه للسفير البريطاني :« بما انك جبت مصر من شرقها لغربها اكتر من المصريين. عايزين نشوف درجة مصريتك.. تلت كلمات تقولنا لو تعرف معناهم.. "فكك مني، بيحور، هما قالو لك فين، "

ليرد عليه «كاسن» :« فكك من التحوير ده يا @OfficialHenedy هما قالولك بقالي كام سنة في مصر؟».

وحاز تعليق السفير البريطاني على إعجاب وسخرية متابعيه المصريين، الذين وصفه بعضهم بأنه من «إمبابه» نظرًا لمعرفته الجيدة بالمصطلحات الشعبية الدارجة بمصر.