«ملك الكوتشينة»يرفض الظهور مع أحمد موسى:«مابحبوش»

13 أغسطس 2018 - 05:23 م

رفض الشاب أحمد رفاعي المُلقب بـ«ملك الكوتشينة» لقدرته على استخدامها في تصميم مجسمات لمساجد وكنائس ومبان عريقة بطريقة صعبة، والذي يحظى بشهرة واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الظهور مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه من خلال تقرير مصور عنه.

ونشر «رفاعي» عبر صفحته على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، تفاصيل محادثة جرت بينه وبين أحد المعدين مع أحمد موسى، يطلب منه الأخير إجراء لقاء معه لعرضه في برنامج «موسى» على قناة "صدى البلد" إلا أن «رفاعي» فاجأه برفضه والاعتذار له كونه لا يحب «موسى».

وجاء نص الحوار- كما نشره «ملك الكوتشينة»-: « إزيك يا أحمد أنا.. معد برنامج أحمد موسى على صدى البلد عايز أتواصل معاك وابعتلك كاميرا واتصور المكيتات الكوتشينة واعمل حوار معاك ونوصل صوتك للناس».

وجاء رده عليه :« الحمد لله بخير.. هو طبعا شكرًا ليك وللقناة بس أنا الحقيقة مش بحب أحمد موسى».