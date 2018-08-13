» السوبر الأوروبي.. قائمة الريال لمباراة أتليتكو مدريد

أمير سعد
أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة جوليان لوبيتيجي، قائمة فريقه لمواجهة غريمه أتلتيكو مدريد، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.
وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: نافاس، كاسيا، لوكا زيدان، لونين، تيبوا كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، فاييخو، راموس، فاران، ناتشو، مارسيلو، خافي سانشيز، سرجيو لوبيز، سيرخيو ريجيلون، ألفارو أودريوزولا.
خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كاسيميرو، يورينتي، ماركو أسينسيو، إيسكو، سيبايوس، فيديريكو فالفيردي.
خط الهجوم: كريم بنزيمة، جاريث بيل، لوكاس فاسكيز، مايورال، راؤول دي توماس، فينيسيوس جونيور.
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