» صحف بريطانية: لهذا السبب نحب «صلاح»

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المصريون

محمد صلاح

ليفربول

حقق فريق ليفربول الإنجليزي، فوزه الأول ببطولة الدوري الإنجليزي، على حساب نظيره وست هام، بأربعة أهداف نظيفة، وتمكن النجم المصري محمد صلاح، من افتتاح التهديف في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، لتتوالى بعد ذلك الأهداف.

وفي الدقيقة 80 من عمر اللقاء، دخل طفل الملعب، وتوجه صوب صلاح، باعتباره البطل الذي يحبه، وهو ما استقبله صلاح بترحاب، واحتضن الطفل، وتمتم له ببضع كلمات، ضحك الطفل على إثرها وخرج من الملعب سعيدًا.

واعتبرت الصحف البريطانية والمغرِّدون على "تويتر" أنَّ الطفل كان أقرب للنجم المصري من مدافعي الخصوم، حيث قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية: "على الأقل شخص ما اقترب من صلاح في ملعب الأنفيلد".

ونشر موقع "sportbible " الرياضي البريطاني، تقريرًا بعنوان "تصرف صلاح مع الطفل الذي اقتحم الملعب.. لهذا نحب صلاح"، قال فيه: "لم يستمر صلاح فقط في تسجيل الأهداف، ولكنَّه نجح من جديد في الفوز بقلوب مشجعي كرة القدم حول العالم، هذا اللاعب صاحب الـ26 عامًا، قال كلمات أثارت حماس المشجع الصغير، قبل أنّ يحتضنه، كيف لنا ألا نحب هذا الشاب؟".

وفي تقرير آخر لموقع "90min " البريطاني، بعنوان "مشجعو ليفربول أحبوا طريقة تعامل محمد صلاح مع الطفل الذي اقتحم الملعب في الفوز على وست هام"، قال الموقع: "محمد صلاح تصرف بشكل غير تقليدي مع الطفل الذي اقتحم الملعب، ورفض الابتعاد عن الطفل وترك الحكّام يتعاملون معه على الطريقة المعتادة، وبدلًا من ذلك، منح المشجع الصغير بعض الوقت مع بطله". 

وأبرز الموقع البريطاني بعض تعليقات رواد "تويتر" على الواقعة، الذين سخروا بقولهم إنَّ هذا الطفل كان أقرب لصلاح من مدافعي فريق وست هام.

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