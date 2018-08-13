» 11 حالة وفاة بين الحجاج المصريين حتي اليوم

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متابعات :عبدالراضي الزناتي

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، وفاة 2 من الحجاج المصريين الموجودين بالسعودية، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوفاة الأولى لحاج يدعى مسعد عبدالحميد إبراهيم مدكور، من محافظة الغربية، ويبلغ من العمر 70 عامًا، ويتبع حج التضامن، توفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك بمكة المكرمة.

وأضاف مجاهد، أن الوفاة الثانية لحاجة تدعى سهير أحمد يوسف محمد من محافظة أسوان، تبلغ من العمر 53 عامًا، وتتبع حج الداخلية، لافتا إلى أنها توفيت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية بمستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

يذكر أن عدد حالات الوفاة بين الحجاج المصريين التي أعلنت من قبل وزارة الصحة كان قد وصل إلى 9 حالات حتى أمس، وبذلك يرتفع عدد الحالات إلى 11 حالة وفاة.


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