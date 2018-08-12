«فرحات»: المنشقون عن أحزابهم «عناصر أمنية»

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"نور فرحات": هذا ما يجعلنا نرحب بحزب السلطة

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الحزب المصرى الديمقراطى

الانشقاق الحزبى

استعرض الدكتور محمد نور فرحات، الخبير الدستوري، الأسباب التي تقع وراء ظاهرة الانشقاق الحزبي السائدة حاليًا بين بعض الأحزاب المصرية، قائلاً: "في العالم كله  الانشقاق الحزبى  في  بعض الأنظمة تدير يد أمنية لبعض شئون الأحزاب، ويكون الانشقاق مصحوبًا بتشهير المنشق بحزبه وكشف خطاياه".

وأضاف فرحات خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "لماذا صبر المنشق علي الحزب سنوات طويلة رغم معاناته منه فلا جواب منه الجواب المنطقي أنه كان عنصرا أمنيا مزروعا في الحزب لتخريبه ونقل خفاياه لأولي الأمر ،وانتهت مهمته  فهناك أشخاص يدخلون الحزب ابتداءً لكي ينشقوا عليه مستقبلا".

وتابع فرحات قائلا: "علاقة الحزب بأعضائه ينطبق عليها مبدأ علاقة الزوجين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا مانع أيضًا من الرجعة بإرادة الطرفين بعد حوار سياسي، لا أقصد بحديثي هذا شخصا بعينه أو حزبا بعينه  كنت شخصيا في الثمانينيات قياديا بحزب التجمع ثم بالمصري الديمقراطي بعد الثورة وتركتهما دون كلمة سوء"

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