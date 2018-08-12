"صلاح حرب" يوجه رسالة للنائب العام حول "شادى"

12 أغسطس 2018 - 02:53 م

وجة الدكتور والكاتب صلاح الغزالي حرب، رسالة إلي النائب العام المستشار نبيل صادق، حول نجل شقيقه أسامة حرب.



وقال خلال مقال نشرة في جريدة المصري اليوم تحت عنوان "رسالة الي النائب العام"، قائلًا"بصفتكم المسئول الأول عن حفظ حقوق المصريين أود أن أوضح لسيادتكم أن "شادى" شاب مصرى متفوق ومهموم بشؤون وطنه، وهو مشارك رئيسى فى ثورة 25 يناير ضد محاولات توريث الحكم، ومشارك قوى لثورة 30 يونيو ضد عصابة الإخوان".



وأضاف في مقالة، "شادى لم ينضم فى حياته إلى أى تنظيم يعمل ضد بلاده، ولم يشارك فى أعمال عنف ولم يحرض عليه، مؤكدًا، أن خطأ "شادى" الوحيد، والذى حبس من أجله، هو تجاوزاته اللفظية فى التعبير عن رأيه واستخدام عبارات حادة، مدفوعاً بحماس الشباب الزائد، وهو أمر مرفوض بالقطع، وأعتقد أنه قد استوعبه بعد ثبوت عدم جدواه.

وتابع: "ما تعرض له "شادى" من حبس انفرادي وما يتبعه من توابع نفسية خطيرة مع طول مدة الحبس على ثلاثة أشهر هو تغول فى استخدام السلطة وتجاوز فى القانون يستوجب المساءلة، خاصة أننى أشم رائحة التشفى والانتقام من أحد شباب 25 يناير، وأتمنى أن أكون مخطئاً".

وأختتم رسالته لـ"النائب العام" قائلًا، :"سيدى النائب العام.. ما نريده هو العدل وليس الاستثناء، وتطبيق القانون بغير تجاوز، وأُذكِّركم بقول الرئيس السيسى، فى خطابه الأول فى المرحلة الثانية، بأنه سيعمل على لم الشمل ورأب الصدع والتجاوز عن الصغائر مادامت لم تصل للعنف، وتحياتى لكم ودعواتى بالتوفيق".