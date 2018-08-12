» الصحة: وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين

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صدى البلد

محمد مرسي

عماد أبو هاشم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ظهر اليوم الأحد، وفاة ثامن حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لحاجة تدعى هانم محمد شحاتة فرحات، من محافظة المنوفية، تبلغ من العمر 84 عاما، وتتبع حج الداخلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاجة توفيت بالمدينة المنورة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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