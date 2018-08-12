قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

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المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

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قال المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان تتمنى موت الرئيس المعزول محمد مرسي لاستغلاله سياسيا، ويعتبرونه رمزًا للاستشهاد ويقام له تمثال، مؤكدًا أن هيكل تنظيم جماعة الإخوان مازال موجودا ولن ينتهى.

وأضاف "أبو هاشم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن بعض قيادات الإخوان غير مكترثين  محمد مرسي حتى لو مات معقبا: "جماعة الإخوان ليست مهتمة بالمعزول محمد مرسي ولا مرشد الجماعة محمد بديع.

أوضح القيادي الإخواني المنشق، أن جماعة الإخوان قسم الطاعة عندهم "لا تجادل ولا تعترض" مثله مثل الكرسي، مضيفًا أن الجماعة تسعى لتجنيد عناصر جديدة وتعاملهم معاملة السيد والعبد ليس له الحق في إبداء رأيه أو مناقشة أفكارهم.

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