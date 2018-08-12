  • الأحد 12 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:39 م
بحث متقدم
ارسنال ومانشستر

بث مباشر.. مباراة آرسنال «النني» ومانشستر سيتي

الراهب

قرار جديد من النيابة ضد قاتلي الأنبا إبيفانيوس

فرحات

«فرحات»: المنشقون عن أحزابهم «عناصر أمنية»

محمد صلاح

بالفيديو.. هدف «صلاح» مع ليفربول أمام وست هام

قتل أطفال سوريا (أرشيفية)

مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية

عيد

"عيد": براءة "الأومباشى" مفجر الثورة و"دينمو" البرلمان

المستشار عماد أبو هاشم، القيادي الإخواني المنشق

قيادي إخواني منشق: الجماعة تتمنى موت مرسى لهذا السبب

صلاح والحلفاوي

رسالة مؤثرة من "الحلفاوي" لـ"محمد صلاح"

الضرائب

الضرائب العقارية تعفى هذه الوحدات الخاصة بسكن الأفراد

علاء

علاء مبارك يرد على مغردة حلمت بوالده

الصلاة بالحرم المكى بشرى بالزيارة حج أو عمرة

تفسير الأحلام

إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف الحرم المكي
ارشيفية

عبد الحي العسكري

أخبار متعلقة
#

سياسة الإستنساخ والترقيع

#

تدويل قطاع غزة إنسانياً واقتصادياً

#

«الإفتاء»: فوائد البنوك حلال

#

نريد العدالة.. لا البلاغة!!

الحج

الحرم المكي

العمرة

الامام سعد البريك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رأيت أنى أصلي بالحرم المكي وبجانب الإمام وكان الإمام سعد البريك وقدموا لي تمرا جديدا.. شنو تفسيره وشكرًا.

التأويل..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأصل فى رؤيا الصلاة أنها محمودة دينا ودنيا وهى أداء أمانة وقضاء دين وكونها فريضة فقد تكون إقامة فريضة من فرائض الله.

والصلاة في الحرم المكي هى بشرى أيضًا بزيارة الحرم فى حج أو عمرة عاجلاً أو آجلا، وصلاة الفريضة تدل أيضاً على تجنب الفواحش والبعد عن المنكرات لقوله تعالى: ( ... وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ) العنكبوت 45  - وكون الشيخ سعد البريك يصلى إماما فذلك تقدم له وإرتقاء وعلو قدر وقضاء أمر ويكون مسموع القول بين الناس.

وكونك بجواره فقد يدل ذلك على السعادة والإرتقاء لك وعلو شأن وزيادة علم وتفقه فى الدين وقد يكون إهتمامك بالقرآن الكريم - والتمر مال حلال ، و رزق حسن وقد يكون زيادة علم ، وزيادة إيمان ، والتمرة الواحدة إن كانت زوجتك حاملا فقد تكون بشرى بولد ذكر ، وإن كان من تمر المدينة فقد يدل على البشرى بالحج .. والله أعلم .. وأدعو الله أن يرزقكم خير هذه الرؤيا اللهم آمين.

*****************

أرسل رؤياك نفسرها في الحال

للتواصل مع الشيخ عبد الحي العسكري على صفحة (المصريون) على فيس بوك

أو اتصل على الرقم التالى 01062137666


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

معركة تركيا هي معركة الشرق كله

جمال سلطان

الدلالة في الزبالة!

محمود سلطان

ماذا إذا توقفت "الورقية"؟!

فراج إسماعيل

الكنيسة والوطن..ما يحدث وما يجب ان يحدث

د. هشام الحمامي

معارك الحجاب.. المغزى والأهداف!

د. حسام عقل

(التدين الصحيح حلَّال المشاكل)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» بالصور.. طفل يقتحم ملعب «آنفيلد» لمقابلة «صلاح»
» الداخلية: مقتل 12 إرهابيًا في تبادل لإطلاق النار بالعريش
» مقتل 32 مدنيًا جراء تفجير في «إدلب» السورية
» شاهد.. إهانات متبادلة بين ضيوف الإبراشي
» "شينجوا": مصر تقلص الدين العام لـ92%
» "الزراعة" تطرح خراف بلدية بـ64 جنيهًا للكليو فى الغردقة
» تفاصيل جديدة بشأن انتحاري "كنيسة مسطرد"
» الصحة: وفاة الحالة الثامنة بين الحجاج المصريين
» الصلاة بالحرم المكى بشرى بالزيارة حج أو عمرة
» وزير الأوقاف: المتهرب من الضرائب حجة مردود عليها
» عملية جراحية تنهى حياة نائب بالبرلمان

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:46 م

  • فجر

    03:52

  • شروق

    05:23

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:43

  • مغرب

    18:46

  • عشاء

    20:16

من الى
مفاجأة جديدة في واقعة «سرقة القرنية»
طفلة «التوك توك» المقطوع رأسها
زواج وأفراح
محمد حسين يعقوب
مصنع مخدرات