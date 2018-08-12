تعرف على "زبدة الشيا" وفوائدها

12 أغسطس 2018 - 02:28 م

انتشرت في الفترة الأخيرة نصائح ووصفات طبية كثيرة لعلاج الشعر والبشرة يدخل في تركيبها "زبدة الشيا".

فوائد زبدة الشّيا الخام

تكثر فوائد زبدة الشيا الخام التي تعود على الجسم والوجه ومن أبرزها: فوائد زبدة الشّيا الخام للوجه

تُستخدم كواقٍ فعّال لمكافحة أشعّة الشّمس، فهي تعمل على حماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجيّة الضّارّة، كما أنّها توفّر الرطوبة والمواد المغذيّة التي تحتاجها البشرة خلال فصل الشتاء والصّيف وتعالج حروق الشّمس بأنواعها.

تكافح الشيخوخة وعلامات تقدّم السن، فهي تعمل على تحفيز إنتاج الكولاجين اللازم لجعل البشرة تبدو أكثر شباباً، بينما تعمل فيتامينات A و E على تغذية البشرة والحفاظ على مرونتها وتوهّجها ونضارتها، وبالتالي منع ظهور التجاعيد والخطوط المبكّرة بالوجه.

تساعد زبدة الشيا على علاج الأكزيما والتخفيف من الأعراض المصاحبة لها كالتهيّج أو الالتهابات.

تزيل الهالات السوداء والأكياس تحت العينين، وذلك عن طريق وضع القليل منها تحت العينين قبل الذهاب إلى النوم يومياً.

ترطّب الشفاه وتحميها من التشقق، فهي تمدها بالمواد الغذائيّة والرطوبة خلال مواسم البرد والطّقس الجاف.

تهدّئ تهيّج بشرة الرجال التي قد تحدث بعد الحلاقة.

تُستعمل كمادّة فعّالة في تنظيف المكياج وإزالته عن البشرة بكلّ سهولة.

تساعد على إعادة مرونة البشرة والحفاظ عليها، وذلك لاحتوائها على فيتامين F الضروري للحفاظ على مرونة الجلد.

توحّد لون البشرة وتزيل البقع الدّاكنة والكلف والنمش منها.

فوائد زبدة الشّيا الخام العامة

تستخدم زبدة الشيا كمرطبٍّ طبيعيٍّ لبشرة الأطفال فهي لطيفة وناعمة عليها كما يمكن استخدامها لعلاج طفح الحفاض أو عند إصابة الطّفل بالأكزيما.

تُعالج لدغات الحشرات كالبعوض والنحل وقنديل البحر، والحكّة أو الخدوش المزعجة الناتجة عنها.

تستخدم كمرطّبٍ للشعر وفروة الرأس، بالإضافة إلى تخفيف القشرة وتوفير الحماية من الظروف القاسية للشّعر، وللحصول على أفضل النتائج.

يتم تسخين أو تدفئة كمية من زبدة الشيا الخام، ثم توضع على الشّعر وفروة الرأس ويدلك الرأس بلطفٍ بها، ويترك لمدة 20-30 دقيقة، ثم يشطف بالماء.

تساعد زبدة الشيا على التخلّص من تشقّقات كعب القدمينّ وتصلّبها، ويتم ذلك من خلال وضع كميّةٍ منها قبل الذهاب إلى النوم على كعب القدم، ثم تُلبس جوارب قطنيّة.

تستخدم كبديلٍ لزبدة الكاكاو.

وصفات طبيعية من زبدة الشيا للوجه

فيما يلي شرحٌ لأهم وصفات زبدة الشيا الخام الطبيعيّة وطرق تطبيقها وفوائدها للوجه، والتي يمكن إعدادها بالمنزل بكل سهولة:

ماسك زبدة الشيا وزيت السمسم

يساعد هذا الماسك على مكافحة الشيخوخة وعلامات تقدّم السّن كالتجاعيد والخطوط، ويجعل البشرة تبدو أكثر نضارةً وشباباً.

المكونات:

كمية من زبدة الشيا الخام، ملعقتان كبيرتان من زيت السمسم.

طريقة الاستعمال:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيد، ثم يوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة 15 دقيقة، بعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر وينشّف جيداً.

ماسك زبدة الشيا والعسل

يعمل هذا الماسك على ترطيب الوجه والقضاء على جفاف البشرة، وينصح بتكراره يومياً لمدّة شهرين علماً بأنّ النتائج ستبدأ بالظهور في الأسبوع الأول من الاستخدام.

المكونات: كمية زبدة الشيا الخام، ملعقة من العسل.

طريقة الاستعمال:

تُخلط المكونات مع بعضها البعض بشكلٍ جيدٍ، ثم يوضع الخليط على الوجه ويدلّك جيداً حتى تمتصه البشرة.