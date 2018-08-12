السكة الحديد تجرى جولة بـ"إيرماس" المتخصصة لإعادة عمرة وصيانة الجرارات

12 أغسطس 2018 - 02:21 م

أجرى المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديدية، زيارة مفاجئة إلى الشركة المصرية لصيانة وخدمات السكك الحديدية إيرماس التى تشمل على الورش المتخصصة في عمرة وصيانة وإعادة تأهيل جرارات السكك الحديدية رافقه فيها المهندس سامى عفيفى نائب رئيس الهيئة لقطاع الصيانة والدعم الفنى.

وأوضح رئيس الهيئة، خلال الجولة أن الشركة تحتوى على أكبر الورش الرئيسية المتخصصة في عمرة وصيانة وإعادة تأهيل جميع أنواع جرارات القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية بالهيئة التي يبلغ متوسط إنتاجها الشهري حوالي 35 جرار عمرة عمومية وعادية ويعمل بها حوالي 2000 عامل وفني ومهندس.

وطالب رئيس الهيئة خلال الجولة من المهندس مصطفى رشاد رئيس الشركة على أهمية مراجعة أعمال الصيانة للجرارات طبقًا للخطط الموضوعة والتأكد من تطبيق معايير السلامة والجودة قبل خروج الجرارات من الورش بالإضافة إلى تشغيل ورادى إضافية لزيادة الإنتاج للمساعدة على زيادة نسبة الإتاحية اللازمة للجرارات لسد احتياجات التشغيل بالهيئة وخاصة خلال فترة تشغيل عيد الأضحى المبارك للمحافظة على انتظام مواعيد القطارات.





