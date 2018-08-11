«محلية النواب»: هذه أسباب تأخر حركة المحافظين

11 أغسطس 2018 - 09:54 م

قال عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تأخر الإعلان عن حركة المحافظين الجدد يعود إلى إصرار الحكومة على اختيار أفضل العناصر التي ستتولى هذه المسئولية الكبرى، والتي تستطيع القيام بهذه المهمة على أكمل وجه لتؤدي بكفاءة عالية.

وقال النائب صابر عبد القوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "تأخر حركة المحافظين ظاهرة سياسية صحية لاختيار الأفضل والمناسب لإدارة شئون المحليات في مصر".

وأضاف لـ"المصريون"، أنه "لا يوجد نص دستوري يلزم الحكومة بإجراء تغييرات المحافظين في وقت محدد، بل الحكومة لها الحرية الكاملة في اختيار الوقت المناسب لإعلان عن المحافظين الجدد، وتأخرها يعني أنها تختار الأصلح والأنسب والأقدر على إدارة المسئولية في محافظات مصر".

وشدد على أنه "يجب على المواطنين في مصر عدم الالتفات لما يُثار من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود أسماء تم اختيارها لشغل منصب المحافظين الجدد".

وأكد عبدالقوي، أنه "حتى الآن لم يخرج تصريح رسمي واحد من الحكومة يعلن عن الأسماء النهائية لحركة المحافظين، وكل ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة".

في السياق، قالت النائبة مني جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "الحكومة تجري الآن بالتعاون مع الأجهزة الرقابية، التحريات اللازمة عن المحافظين الجدد، وهذا هو سبب تأخر الإعلان عن حركة المحافظين".

وأضاف لـ "المصريون": "الدولة في حاجة ماسة الآن لحركة المحافظين؛ نظرًا لكثرة الأعباء الواقعة على المحليات في مصر، والتي تتعامل بشكل يومي مع المواطنين، وقد طالبنا الحكومة مرارًا بالإسراع في حركة المحافظين، ولكن نتيجة ما تم اكتشافه خلال الفترة الماضية من فساد بعض القيادات المحلية سواء رئيس الحي أو نائب المحافظ أو المحافظ جعل الحكومة تتأنى مؤخرًا قبل الإعلان عن حركة المحافظين الجدد".