» عشرات الآلاف يتظاهرون ضد «قانون القومية» بتل أبيب

11 أغسطس 2018 - 09:44 م

نظم عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مساء السبت، تظاهرة وسط مدينة تل أبيب؛ احتجاجا على "قانون القومية" اليهودي.

وردد المشاركون في التظاهرة التي دعت إليها لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر، هتافات تؤيد رفضهم للقانون المذكور، من قبيل: "الشعب يريد إسقاط القانون"، "وحدة وحدة وطنية شوكة بحلق الفاشية"، "فليسقط قانون القومية".

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين، ولافتات تؤكد رفضهم للقانون، من بينها "هذا وطننا، هذا بيتنا"، حسب الشهود.

وشارك في التظاهرة، نواب عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، ومسؤولون في لجنة المتابعة العربية العليا، والبلديات المحلية، ومتضامنون يهود يساريون.

وتعدى عدد المتظاهرين 70 ألفًا، وأعلنت الشرطة الإسرائيلية إغلاق عددًا من الشوارع بسبب التظاهرة الحاشدة.



والسبت الماضي، تظاهر مئات العرب بإسرائيل في عدة مناطق متفرقة، احتجاجًا على القانون ذاته.

وأغلق عدد من المتظاهرين شوارع رئيسية في بلدة مجد الكروم ومناطق أخرى.

وأعقب ذلك اعتقال الشرطة الإسرائيلية لشبان بينهم صحفيون قبل أن يتم إطلاق سراحهم بكفالة مالية.



ويعترف قانون القومية الذي أقر في 10 يوليو الماضي، بيهودية الدولة، ونص على أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي".

وينص أيضًا على "خفض مستوى اللغة العربية أيضا من لغة رسمية إلى لغة ذات (وضع خاص)".

وينتقد الكثير من الإسرائيليين اليهود القانون، بينهم الرئيس الحالي رؤوفين ريفلين، إضافة إلى أبناء الطائفة الدرزية.

ويبلغ عدد السكان العرب داخل إسرائيل، 1.8 مليون نسمة تشكل نحو 21 بالمائة من إجمالي السكان، حسب مكتب الإحصاء الإسرائيلي (حكومي). ‎ وهؤلاء، هم الفلسطينيون الذين بقوا في أراضيهم بعد احتلال إسرائيل لفلسطين عام 1948، وحازوا على جنسيتها غصبا. ‎