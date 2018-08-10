سقوط عاطل سرق هاتف محمول بالسلاح في المرج

10 أغسطس 2018 - 02:05 م

تمكنت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، من القبض على "محمد.ح" 40 سنة، عاطل؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول تحت تهدد السلاح، تم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المرج من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة بشارع مصطفى الشريف عزبة النخل، تفيد قيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

انتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه المتهم وبالتحرى عنه تبين أنه سابق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم 27811 لسنة 2009م المرج "مخدرات" وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالى 820 جنيهًا و80 قرص مخدر وسلاح أبيض، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الهاتف المحمول والمبلغ المالي بالإكراه من إبراهيم عيد يوسف ناشد 27 سنة صاحب محل الراعي لبيع الهواتف المحمولة.

واعترف المتهم بسرقته الهاتف تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وأن الأقراص المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطى، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بسرقته بالإكراه وأضاف بأنه كان فى سبيله للإبلاغ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارٍ تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخري.