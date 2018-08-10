خبر سار من "المالية" للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

10 أغسطس 2018 - 02:04 م

أصدرت وزارة المالية، كتابًا دوريًا رقم 61 لسنة 2018 بشأن صرف الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة بما فيها المحول على البنوك الخاصة وكذلك "صرف النفقة" عن شهري أغسطس وسبتمبر 2018 حيث يتم صرف رواتب وأجور شهر أغسطس يوم الخميس 16 أغسطس 2018 ومرتبات شهر سبتمبر يوم الخميس 20 سبتمبر 2018، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .

ويطالب الكتاب الدوري مسئولي الإدارات المالية بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بهذه التعليمات.







