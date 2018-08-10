محافظ البنك المركزي يكشف سرًا بـ20 مليار دولار

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متابعات- محمد الخرو

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محافظ البنك المركزي

طارق عامر

الدين الخارجى

دينا سالم

رد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، علي مخاوف ارتفاع الدين الخارجي، مؤكدًا أن مصر لن تصل إلي هذه المرحلة؛ لأنها وضعت مبلغًا يصل إلى 20 مليار دولار بعيدًا عن الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وأضاف "عامر"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا سالم علي قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك مخاوف من وصل الدين المصري لأكثر من 88 مليار دولار لكن مصر لن تقع في هذا الفخ لأنها وضعت مبلغ 20 مليار من القروض التي حصلت عليها خلال العامين الماضيين تحسبًا لهذا الأمر.

وأوضح أن السندات التي طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارًا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، ذهبت إلى الاحتياطي النقدي.

وتابع: "الموارد التي وصلت مصر آخر عامين، كبيرة وغير مسبوقة وصرفت على احتياجات المواطن إحنا قصدنا نصدر سندات دولية الفترة اللي فاتت وصل إلى 13 مليار دولار دخلت على الدين الخارجي ودخلنا في اتفاق مع الصندوق النقد وصلت إلى 6 مليارات".

وأضاف "العشرين مليار  دولار اخدناهما وشيلناهم على جنب وفعلا الأسواق في الخارج اختلفت النهاردة ولو روحنا مش هنقدر ناخد زي اللي اخدناه".



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