التعليم العالي: 10% نسبة قبول الشهادات الفنية بالجامعات

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وكالات : حنان حمدتو

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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه من المقرر قبول 10% من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية.

وأضاف "عبدالغفار"، في بيان اليوم، أن نسبة الـ10% تقرر تقسيمها على جميع الشهادات الفنية، بحيث يكون ثلثا النسبة للشهادات الفنية “نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية ودبلوم المعاهد الفنية “نظام سنتين بعد الثانوية " والثلث الباقى للشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات بعد الإعدادية.

ولفت الوزير، إلى أن الطلاب الحاصلين على دبلوم المعاهد المتوسطة للخدمة الاجتماعية بمجموع نسبته أقل من 75% حتى 65% يتم تقديم أوراقهم مباشرة بالمعاهد العالية الخاصة للخدمة الاجتماعية، ويجرى قبولهم بالصف الثالث بهذه المعاهد.


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