"النجار" يوجه رسالة لاذعة لإسرائيل

10 أغسطس 2018 - 01:30 م

وجه الدكتور أحمد السيد النجار، الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام سابقًا، رسالة حادة إلى القوات العسكرية في إسرائيل، بعد ما وقع بالأمس من إن طائرات إسرائيلية قامت بشن غارات لقصف مبنى من عدة طوابق بمدينة غزة، مما أسفر عن إصابة 7 فلسطينيين .

وقال "النجار"، خلال تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "يختلف القتلة والمقاومون وتبقى المعاني واحدة.. إلى قتلة الأطفال في المدارس والبيوت والأسواق، إلى المعتدين على حفلات الزفاف ومجالس العزاء".

وأضاف "النجار"، قائلاً: "إلى قراصنة التجويع والتدمير، إلى القتلة الأجلاف ورثة ثقافة الغزو والسلب والنهب والسبي الذين يلغون في دم الشعب الفلسطينى إلى الصهاينة في الإجرام الذين ينهشون حقوق ولحم الشعب الفلسطيني البطل لن تمنحكم شعوبنا سلام الانكسار ومالكم يا كل القتلة في أرضنا إلا الهزيمة والاندحار".

وبالأمس تواصلت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلى تصعيدها العسكرى باستهداف مواقع المقاومة الفلسطينية، واستهداف الأراضى الزراعية ومنازل المدنيين فى شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، وشنت طائرات حربية إسرائيلية عشرات الغارات الجوية على أهداف متفرقة في غزة.