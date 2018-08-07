تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار

طالب المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقائق مقتل الأنبا إبيفانيوس ومحاولات الانتحار بدير أبومقار.



وأضاف «جبرائيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور»: «كثرت الأقاويل والشائعات وانتهكت حرمة الكنيسة، وخاصة بعد محاولة انتحار أحد الرهبان بدير أبومقار، ولذلك يجب على البابا تواضروس أن يخرج ويتكلم»، موضحًا أن خروج البابا سيخرس الألسنة.

وأضاف «جبرائيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور»: «كثرت الأقاويل والشائعات وانتهكت حرمة الكنيسة، وخاصة بعد محاولة انتحار أحد الرهبان بدير أبومقار، ولذلك يجب على البابا تواضروس أن يخرج ويتكلم»، موضحًا أن خروج البابا سيخرس الألسنة.