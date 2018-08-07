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الأهلي يتخطى المصري بهدفي «كوليبالي» و«أزارو»

الرياضة

الاهلى والمصري
الاهلى والمصري

أمير سعد

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا مهمًا على المصرى البورسعيدي، بهدفين دون رد، خلال المباراة التى جمعتهما اليوم، الثلاثاء،على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الممتاز.

سجل ثنائية الأهلي ساليف كوليبالي ووليد أزارو، ليرتفع رصيد المصري لـ4 نقاط ويصعد للمركز الثالث في جدول المسابقة، فينما يتجمّد رصيد المصري عند 3 نقاط ويبقي في المركز الثامن.

الشوط الاول

جاءت بداية المباراة حماسية ونشطة بشكل واضح فقد بدأت بتسديدة قوية من المصرى عن طريق إسلام عيسى فى الدقيقة الثانية، حيث سدد كرة صاروخية لكنها مرت فوق العارضة، بعدها بدقيقة تقريباً رد ناصر ماهر بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

انحصر اللعب عدة دقائق وسط الملعب غابت خلالها الخطورة على مرمى الفريقين، قبل أن يستعيد الأهلى الكرة الهجومية بفضل تحركات معلول وسليمان وناصر ماهر.

فى الدقيقة 11 ترجم الأهلى نشاطه الهجومى لهدف سجله المدافع المتألق ساليف كوليبالى من تمريرة رائعة من على معلول، لعبها كوليبالى برأسه بشكل رائع مُسجلاً الهدف الأول للأحمر.

بمرور الوقت تزداد سيطرة الأهلى على مجريات الأمور فى اللقاء، ولعب وليد سليمان دوراً فى تنشيط الجانب الهجومى للأهلى ومرر كرة رائعة إلى عمرو السولية، لكن الأخير سددها بـ"ركبته" بعيداً عن الشباك.

وأشهر محمود البنا بطاقة صفراء لمحمد شطة لاعب المصرى فى الدقيقة 21 للخشونة مع ميدو جابر، وتقمص محمد الشناوى حارس الأهلى دور "الليبرو" عندما خرج من مرماه ليبعد كرة خطرة عن مرماه فى الدقيقة 22.

نشط أداء المصرى تدريجياً بعدما تخلى لاعبوه عن أدائهم الدفاعى، لكن دفاع الأهلى ما زال مُتماسكا، وكذلك حارس مرماه الذى ظهر بشكل جيد.

فى الدقيقة 36 نال ساليف كوليبالى بطاقة صفراء للخشونة مع أحمد شكرى وتعرض عمرو السولية للإصابة خرج على أثرها من المباراة وبعدها بستة دقائق وفى الدقيقة 42 شارك هشام محمد بدلاً من السولية المُصاب.

وقاد إسلام عيسى هجمة خطرة للمصرى وكاد يُسجل ولعب كرة جيدة لكن محمد الشناوى أنقذ الموقف، ونال أحمد فتحى بطاقة صفراء فى الدقيقة 44 للخشونة، وحاول الفريقان التسجيل وأهدر وليد سليمان فرصة لتسجيل هدف ثان للأهلى، وأهدر محمد الشناوى فرصة خطرة للمصرى من محمود وادى بعدها ينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلى بهدف نظيف.

الشوط الثاني

بدأ المصري هذا الشوط بتغيير هجومي حيث شارك محمد عبد اللطيف جريندو بدلاً من مصطفى على ، وجاءت البداية حماسية بشكل واضح من جانب المصري عن طريق لاعبه النشط إسلام عيسى .

واصل المصري ضغطه الواضح على الأهلي الذى تراجع بشكل غريب وتباعدت خطوطه وقلّت خطورة لاعبي الخط الهجومي للأهلي أمثال وليد أزارو وسليمان وناصر ماهر.

وأجرى حسام حسن تغييراً ثانياً للأهلي بنزول أحمد جمعة بدلاً من جبرين في الدقيقة 55 ، ووسط هجوم المصري قاد ناصر ماهر كرة خطرة للأهلي في الدقيقة 57 وسدد كرة قوية أرتدت من يد حارس المصري لوليد أزارو لكن الأخير سدد بعيداً عن الشباك بغرابة.

ودفع كارتيرون بأيمن أشرف بدلاً من ناصر ماهر في الدقيقة 60 ، ثم دفع حسام حسن بأحمد ياسر بدلا حجاج عويس .

وتوقفت المباراة عدة دقائق لأصابة إسلام صلاح ومحمد كوفي من المصري وتلقي الثنائي العلاج قبل أن يشارك في اللقاء ثم خرج إسلام صلاح لعدم قدرته على المشاركة وهو مصاب.

ووسط سيطرة المصري على اللقاء وشن أكثر من هجمة على مرمى الأهلي ينجح الأخير في تسجيل هدف ثان عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 73 بعدما تلقي تمريرة رائعة من أحمد فتحي أودعها في شباك المصري مُستغلاً سذاجة دفاع المصري وحارس مرماه.

دقائق المباراة الأخيرة شهدت تبادل الكرة وسط الملعب مع نشاط ملحوظ من المصري مع هجمات مرتدة من الأهلي وفي الدقيقة 87 خرج وليد سليمان وشارك صلاح محسن بدلاً منه ونشط صلاح محسن في الدقائق الأخيرة التى شارك فيها.

وحاول الفريقان التسجيل لكن دون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.


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