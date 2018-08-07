انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب

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انقسم عدد من أعضاء البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لمقترح النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، المقدم إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بإعادة تدريس منهج التربية الوطنية مرة أخرى في المرحلة الابتدائية والإعدادية، وجعل المواد الدينية الإسلامية والمسيحية مواد أساسية وتضاف إلى المجموع.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنها ترحب بهذا المقترح التعليمي الجيد الذي سيعزز من روح الانتماء لدي طلاب مصر.
وأضافت نصر لـ "المصريون"، أن "النظام التعليمي الجديد الذي ستطبقه وزارة التربية والتعليم خلال هذا العام على بعض المراحل الدراسية سيحتوي على مواد تعزز التربية الوطنية والدينية لدى الطلاب لتشجيعهم على حب بلدهم والدفاع عنها ضد المغرضين".
وأشارت إلى أن "مقترح إضافة التربية الدينية والوطنية إلى المجموع الكلي للطالب المدرسي سيجعله يهتم كثيرًا بهذه المواد ويحرص على دراستها جيدًا، وبالتالي تعزز لديه روح الانتماء لمصر والدين الإسلامي ونبذ العنف والتطرف وتشجيع مبادئ التسامح والولاء للوطن في ظل هذه الظروف التي تمر بها مصر الآن".
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن "مادتي التربية الدينية والوطنية هما بالفعل مواد تدرس للطلاب في المدارس ولا داعي لإضافتها للمجموع".
وأضافت عازر لـ "المصريون"، أن "إضافة التربية الدينية والوطنية للمجموع سيشكل عبئًا على الطلاب لاختلاف طبيعة الدراسة في مادة التربية الدينية مثلاً من ديانة لأخرى بين مختلف الطلاب في مصر".
وأشارت إلى أن "مادتي التربية الدينية والوطنية هما مادتا نجاح ورسوب على الرغم من أنهما لا يضافان إلى مجموع الطلاب، وبالتالي لن يقوم الطالب بإهمال دراستهما حتى لا يرسب في المرحلة الدراسية التي هو بها".


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