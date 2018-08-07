» آرسنال يقترب من ضم نجم برشلونة

07 أغسطس 2018 - 09:30 م

اقترب إدارة نادي آرسنال الإنجليزي، من استعارة عثمان ديمبلى، مهاجم برشلونة الإسباني والمنتخب الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن برشلونة حدد مبلغ 100 مليون يورو للاستغناء عن لاعبه، وأرسنال أكثر المهتمين للتعاقد معه حيث يرغب الجانرز فى استعارة اللاعب لمدة موسم مقابل 10 ملايين يورو، مع إلزام الشراء بدفع 90 مليون يورو بعد انتهاء الإعارة، مقابل الحصول على خدماته.

ومع ضم برشلونة للجناح البرازيلى مالكوم، ووجود كوتينيو وميسى وسواريز فى التشكيل الأساسى للبارسا الموسم المقبل، يصبح من الصعب مشاركة ديمبلى باستمرار.

وكان برشلونة قد تعاقد مع اللاعب الشاب والفائز مؤخرا بكأس العالم مع فرنسا، فى الصيف الماضى فى صفقة قياسية بلغت 145 مليون يورو قادما من بوروسيا دورتموند.

وشارك ديمبلى فى 23 مباراة مع برشلونة الموسم الماضى أغلبها كبديل سجل خلالها 4 أهداف، منها 3 فى الدورى وهدف بدورى الأبطال.