20 لاعبًا في قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة بيراميدز

07 أغسطس 2018 - 09:06 م

أعلن الجهاز الفني لفريق الإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة بيراميدز فى الرابعة والنصف عصر غدًا الأربعاء على ملعب الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدورى العام.

وضمت القائمة كلاً من: "عامر عامر ومحمد رجب وأحمد يحيى وهشام شحاتة وأحمد شديد وعبد الرحمن فاروق وعبد الرحمن بودى وغنام محمد ومحمد مسعد ومحمود حمادة وأحمد دويدار ومحمد عادل ومحمود البدرى ومعاذ الحناوى وجيمس تيدى ووهاب أمازروا وموسى دياورا ووليام ومصطفى الجمل وصلاح هشام ".

وفاز الإنتاج الحربى على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف فى الجولة الافتتاحية لمسابقة الدورى العام .